欧盟列印度等难民属「安全来源国」 申请庇护易被拒

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧盟执委会指定印度、孟加拉等7国为第一批难民「安全来源国」，即这些国家内部没有需要提供人道庇护的情况，若该国人民向欧盟国家申请难民庇护，将可能经由快速程序被拒绝。这是欧盟近来收紧移民政策的一环。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天公布第一批欧盟27国全体适用的「安全来源国」（safe countries of origin）名单，除了前述2个亚洲国家，还包括非洲的突尼西亚、埃及、摩洛哥、南美洲的哥伦比亚，以及巴尔干半岛的科索沃。

所谓安全来源，是指这些国家内部基本上没有需要欧盟提供人道庇护的情况，为了避免经济动机的移民滥用难民庇护申请规定而滞留在欧盟，因此可采快速审查程序，不像一般个案旷日费时，也就是能更快拒绝申请。

欧盟执委会解释，目前已有部分欧盟国家自定安全来源国，欧盟指定共同名单的目的是为了让所有成员国能更快、更有效率的处理「可能毫无根据的庇护申请」。

执委会指出，快速程序也将适用在获欧盟同意庇护案件数低于申请数20%的来源国人民，并考虑将目前申请加入欧盟的候选国也纳入，因为欧盟候选国的社会稳定、人权、法治等情况原则上符合难民安全来源国的标准，但陷入冲突等不稳状态的欧盟候选国将被除外。

今天公布的提案尚须经欧洲议会（European Parliament）和欧盟27国部长会议同意，是欧盟更新「移民及庇护套案」（Pact on Migration and Asylum）下的部分措施，该套案订于明年6月实施。

欧洲议会及不少欧盟国家近年选举结果由右派政党胜出的趋势，牵动欧盟政策向右倾，收紧移民就是重要面向之一。