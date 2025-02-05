欧盟加强监管中国电商 针对低价进口商品祭新规

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（法新社布鲁塞尔5日电） 欧盟执委会今天发布加强监管网购低价进口商品的政策沟通文件，将整合消费者保护、产品安全、环保等政策工具。因其中来自中国的商品占逾9成，中国3大电商阿里巴巴、Temu、Shein成焦点。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）宣布的加强监管套案内容，包括取消目前对价值150欧元（约新台币5123元）以下包裹的免税优惠、适用欧盟对商品永续设计和环保包装等新规定、强化管理潜在危险商品、对第3国交易商进行认知及合规教育训练等。

不具名的执委会官员在背景简报会上指出，2024年就有46亿件低价商品进口到欧盟，平均每天1200万个包裹，其中91%来自中国。

执委会指出，目前欧盟27国只有6国政府负责监管89%的网购进口商品，对海关造成严重负担。因此执委会将现有管理网路平台、产品安全等相关法规政策工具整合，针对低价网购进口品采取前述措施，要求所有成员国与欧盟机构合作执行，并将在1年内评估成效，推出进一步行动。

中国大型电商平台目前有2家正受到欧盟根据「数位服务法」（Digital Service Act）立案调查，包括阿里巴巴旗下的全球速卖通（AliExpress）涉嫌疏于落实查核其电商平台上的产品不实资讯，特别是有害健康的假药、食品成分，以及「拼多多」旗下Temu涉嫌贩售非法商品和令消费者上瘾的设计。

执委会官员另表示，欧盟27国与挪威、冰岛政府组成的消费者保护合作网（Consumer Protection Cooperation，CPC），已要求Temu和中国大型低价服饰电商Shein配合调查。