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欧盟启动Iris2卫星群网络计划 力拚马斯克旗下星链

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟的旗舰卫星群计划今天启动，欧盟与一个欧洲财团签署特许合约，用来开发一个安全的天基（Space-based）通讯系统。

欧盟卫星群计划Iris2，构想建立由近300颗卫星组成的多轨道网络，用来和亿万富豪马斯克（Elon Musk）的星链（Starlink）和亚马逊（Amazon）的古柏计画（Project Kuiper）等美国卫星网路服务提供商竞争。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）副主席维尔库南（Henna Virkkunen）说：「这个尖端的卫星群计划将保护我们关键的基础设施，连接我们最偏远地区，并增加欧洲战略自主性。」

Iris2系统是以公私合伙关系开发的，将为政府和私人客户提供服务。

Iris2的预算预估为106亿欧元（111亿美元），将可为军事、国防和外交目的提供安全通讯。

根据欧盟的说法，监视、自然灾害受灾区的连线以及提供商业宽频通讯服务都是其他潜在用途。

欧盟今天和SpaceRISE签署为期12年的特许合约，以实施这项专案，SpaceRISE是由法国的欧洲电信卫星（Eutelsat）、西班牙的西班牙卫星（Hispasat）和卢森堡的卫星服务商SES领导的财团。

欧盟执委会国防和太空执委库比柳斯（Andrius Kubilius）称赞签署合约启动「一个更强大、更连结、更有韧性的欧洲愿景」。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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