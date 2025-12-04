欧盟就NGT基改作物规范达成初步协议

（法新社布鲁塞尔3日电） 欧洲议会与欧洲联盟各国就所谓「新基因组技术」（New Genomic Technique，NGT）作物规范达成协议。欧洲主要农会支持这类作物来抵抗气候变迁冲击及减少肥料农药用量。

传统基因改造生物（genetically modified organism，GMO）技术是将某种生物的遗传物质加入另种生物来生成混合物，NGT则是利用基因编辑来将生物的DNA（去氧核醣核酸）进行一小部分添加、移除或改变。

无论GMO或NGT在欧洲联盟（EU）都有反对声音，担心对环境或食物链带来无法预期的冲击。支持者NGT的人则说，有些NGT只是让原本可能自然发生或经由传统杂交方式产生的基因改变加速出现。

欧盟理事会（European Council）与欧洲议会（European Parliament）今晚发布联合声明表示，为了替NGT作物建立法律架构，双方已就一系列相关规则达成初步协议。

由于美国和中国皆已许可NGT作物，欧洲主要农会伞状组织Copa Cogeca与几家种子大公司都曾呼吁简化相关规则，以提升欧洲竞争力。

欧盟理事会与欧洲议会的声明也说：「这项规范行动旨在提升农食业竞争力、确保欧洲业者有公平的竞争环境，同时强化（欧盟）粮食安全、降低对外依赖。」