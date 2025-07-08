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欧盟开绿灯 批准保加利亚明年加入欧元区

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（法新社布鲁塞尔8日电） 欧洲联盟（EU）各国财长今天最终批准保加利亚于2026年1月1日起采用欧元，让保加利亚成为单一货币欧元区（Eurozone）的第21个成员国。

根据彭博（Bloomberg News），欧洲央行与欧盟执委会上月确认，保加利亚已满足加入欧元区的正式条件。欧盟财长们今天举行会议，批准保加利亚加入欧元区的申请。

法新社报导，保加利亚总理杰利亚兹科夫（Rossen Jeliazkov）今天在社群平台X发文表示：「我们成功了！自2026年1月1日起，保加利亚将正式采用欧元（Euro）。 」

他还指出：「我们感谢所有机构、合作伙伴以及每位为实现这一里程碑时刻付出努力的人士。政府将持续致力于平稳有效地过渡到欧元，以符合所有公民的利益。」

保加利亚是滨临黑海的巴尔干国家，2007年加入欧盟，是欧盟最贫穷成员国，平均月薪资仅2443列弗（约新台币4万2628元），采用欧元可能为该国带来更多外国观光客和投资。

然而，许多保加利亚民众对此抱持怀疑态度。普遍存在的贪腐问题、严重收入不均，以及4年来数度提前选举和联合政府软弱无能等政治危机，已将人民对政府的信任磨损殆尽。

很多人担心货币转换过程中物价上涨，重蹈过去10年其他欧元区新成员的覆辙。

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提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

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提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

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提问者： Benjamin von Wyl

你认为公共资源在当今世界有多重要？

面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

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