欧盟引用数位服务法开罚对X 1.2亿欧元

2 分钟

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧洲联盟（EU）今天以违反数位服务法（DSA）为由，对马斯克（Elon Musk）旗下社群平台X开罚1亿2000万欧元（约新台币43亿元），这是欧盟引用DSA开出的首张罚单。

欧盟此举可能再次引发美国总统川普（Donald Trump）政府不满。

欧盟开罚理由是X违反透明度规定，包括透过「误导性设计」推动「蓝勾勾」帐号。

美国副总统（JD Vance）昨天在X发文警告欧盟说，「应该支持言论自由，不应以无谓理由打压美国企业」，他的贴文获马斯克留言回应「感激不尽」。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）副主席维尔库南（Henna Virkkunen）告诉媒体：「这项决定与X的透明度有关，与审查无关」，并且反驳范斯的指控。

欧盟经先前调查怀疑X有协助散播哈玛斯对以色列恐攻事件等不实资讯风险，于2023年12月首次援引DSA对X正式立案调查，并于去年7月初步认定X涉多项违规。

欧盟执委会就马斯克2022年入主推特（X前身）后引进的蓝勾勾验证制度提出质疑，因为这代表任何人只要付费就能获得原本象徵真实身分的标签。

调查还发现，X对广告资讯揭露不透明，并未依照DSA规定让研究人员取得公开资料。

欧盟针对X打击非法内容传播和操弄资讯的调查持续进行中，尚未做出结论。

维尔库南强调，这只是针对X「极为广泛调查」的一环，且调查仍未结束。