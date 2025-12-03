欧盟拟于2027年秋季结束前全面禁止进口俄天然气

（法新社布鲁塞尔3日电） 欧盟理事会主席国与欧洲议会代表今天达成初步协议，将于2027年秋季结束前全面禁止进口俄罗斯天然气，藉此切断俄国重要的作战资金来源。

根据欧盟理事会（European Council）与欧洲议会（European Parliament）新闻稿，相关时间表仍需经过欧盟理事会及欧洲议会批准。

尽管俄罗斯全面入侵乌克兰，欧盟却始终难以停止依赖俄国天然气，连夜达成的最新协议旨在摆脱这种依赖。

管线输气长期合约被认为是最敏感的议题，因为合约期限可能长达数十年。而根据最新协议，在储存量足够的前提下，管线输气长期合约将自2027年9月30日起禁止，最迟不得晚于2027年11月1日实施。

至于液化天然气（LNG），长期合约将自2027年1月1日起全面禁止。这部分与欧盟第19轮对俄制裁一致。

短期合约则将更早被禁：液化天然气自2026年4月25日起、管线输气自2026年6月17日起终止。

欧盟理事会发声明表示，在俄罗斯将天然气供应武器化，对欧洲能源市场造成重大影响后，最新措施旨在终结对俄罗斯能源的依赖。

欧盟负责能源政策的执行委员约根森（Dan Jorgensen）在社群平台X发文写道：「我们做到了，欧洲将永远关闭俄罗斯天然气的阀门。」

「我们选择欧洲能源安全与自主，不会再被勒索，也不会再让（俄国总统）普丁（Vladimir Putin）操控市场。我们坚定地与乌克兰站在一起。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）也告诉记者：「这是新时代的黎明━欧洲摆脱俄罗斯实现彻底能源自主的新时代。」