欧盟拟提议增加钢铁关税 效法美国

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔1日电） 负责产业政策的法国籍欧盟执行委员塞儒内今天告诉钢铁业界人士，欧盟将提议削减钢铁进口配额，并大幅增加对国外进口钢铁徵收的关税。

塞儒内（Stephane Sejourne）在布鲁塞尔举行的一场会议发表讲话后，与会者告诉法新，他说欧盟当局下周将公布保护钢铁业的新措施，取代将于明年到期的现行「防卫条款」（safeguard clause）。

在美国总统川普（Donald Trump）今年稍早宣布对销美钢铁课徵50%关税之后，保护钢铁业尤其成为欧盟当局的优先要务。

欧盟执行委员会将提出改革措施，以免华府祭出新关税税率、加拿大对中国钢铁徵收更高关税后，大量廉价钢铁涌入欧盟市场。

欧盟7月已与美国达成关税协议，但未能让川普降低对欧洲钢铁的关税。不过欧盟官员认为，未来仍有望达成相关协议。

欧盟执委会当前采取的防卫措施将于明年到期，其内容包含限制进口数量。执委会并试图保护业界不受亚洲产能过剩影响。

如果超过配额数量，欧盟目前对进口钢铁课徵的关税税率为25%。

塞儒内如今指出，欧盟当局希望将外国钢铁的配额将近砍半，并将关税提高至与美国及加拿大相近的水准。

塞儒内还提到，一旦前述提议获得批准，将不会只是暂时性措施。