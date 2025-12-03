欧盟拟用俄国冻结资产援乌克兰 比利时仍存疑虑

（法新社布鲁塞尔3日电） 比利时外交部长佩瑞弗（Maxime Prevot）今天表示，欧盟打算运用俄罗斯遭冻结资产援助乌克兰的计画，并未消除比利时方面的疑虑。

佩瑞弗在北大西洋公约组织（NATO）一场会议告诉记者：「我们的疑虑被轻描淡写了。欧盟执委会今天将提交的文件，未能以令人满意的方式化解我方担忧。」

他还说道：「我们要求，比利时因为该计画而面临的风险能得到全面保障。」

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）预计会在今天稍晚公布这项计画的法律框架，欧盟官员坚称，该计画对乌克兰在抵御俄罗斯侵略期间维持经济是至关重要的，并期望欧盟各国领袖于本月举行的峰会上达成协议。

但比利时方面担心，此计画可能会让他们面临来自俄罗斯的严重法律和经济报复。

比利时政府坚持要其他欧盟国家做出实际保证，各国会共同分担责任。

欧盟各国领袖曾于10月一场峰会尝试就范德赖恩提出的计画达成协议，内容是把在欧洲冻结的1400亿欧元俄罗斯主权资产借贷给乌克兰用于国防及常规预算。

但此事未能获得比利时支持，比国的支持对这项计画至关重要，因为欧盟希望动用的相关俄罗斯资产存放于比利时金融机构「欧洲清算银行」（Euroclear）。

目前在比利时共有1850亿欧元的遭冻结俄国资产，另有估计250亿欧元资产存放于欧盟其他国家的银行，主要在法国和卢森堡。