欧盟有望通过川普关税协议 加强全球贸易合作

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（法新社布鲁塞尔26日电） 欧洲联盟（EU）立法者预计今天以附带条件方式通过与美国总统川普（Donald Trump）达成的关税协议，欧洲期盼挽救这项协议之际，也正加快脚步多元化全球贸易布局。

欧盟与美国2025年夏季达成协议，将大部分欧盟输美产品关税设定在15%。不过，川普于去年稍早发动新一轮关税攻势，针对钢铁、铝与汽车零组件课以高关税，促使欧盟积极在全球争取新贸易伙伴。

从欧盟近期陆续与南美洲和澳洲达成贸易协定，可看出欧盟积极推动贸易多元化，但不代表欧盟有意放弃与主要贸易伙伴美国的经贸关系。 欧洲议会（European Parliament）预计今天就欧盟降低部分美国进口产品关税进行表决，这是落实2025年协议的第一步，同时设下额外保障机制。

主导贸易事务的欧洲议会议员增订数项规范，包括减徵进口产品关税措施将于2028年3月自动失效，并将钢铁与铝制品关税减免与美方类似措施挂钩。

然而，并非所有议员都认同这个做法。法国中间派「复兴欧洲」（Renew）的欧洲议会党团议员表示将投下反对票。

欧洲议会议员坎芬（Pascal Canfin）表示，「这项协议唯一的政治价值就是提供稳定性和可预测性，即使很多人认为这是不公平协议。如果连可预测性都不存在，就没理由支持这份协议，即便它已经过改善」。

华府已敦促欧盟尽速落实协议。美国驻欧盟大使帕兹德（Andrew Puzder）接受英国金融时报（Financial Times）访问警告说，中东战事推升能源成本飙涨之际，若欧盟一再拖延，恐怕错失以「优惠」管道取得美国液化天然气（LNG）的机会。