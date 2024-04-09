欧盟机构：2024年3月连续第10个月创高温纪录

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（法新社巴黎9日电） 欧洲联盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」今天表示，今年3月是有纪录以来最热的3月，且是连续第10个月刷新高温纪录，海面温度也创下「惊人」新高。

这一年已出现一些极端气候现象，温室气体排放量也不断增加，今天的新警讯促使各界再度呼吁加速采取行动以控制全球暖化。

自去年6月以来，每个月都打破历来同月最高温纪录，今年3月也不例外。

「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）表示，今年3月全球气温比工业时代前的1850年到1900年3月平均气温高摄氏1.68度。

「哥白尼气候变化服务」副主任勃吉斯（Samantha Burgess）说，新的3月高温纪录只比旧纪录高出0.1度，但更重要的警讯是整体趋势。

从非洲部分地区到格陵兰（Greenland）、南美和南极洲，全球广大地区今年3月都出现高于平均的气温。

这不仅是连续10个月打破同月高温纪录，截至今年3月的12个月也是有纪录以来最热的12个月，比工业革命前平均高出1.58度。

在2015年巴黎气候协定中，各国同意致力将全球升温限制在1.5度以内。新的高温纪录不代表协定所设限制已遭突破，因为协定目标是以数十年来衡量，而非单一年度。

但勃吉斯告诉法新社：「现实是我们极为接近（上限），而且时间已经不多。」

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）曾警告，全球很可能在2030年代初期超过1.5度的升温限制。

此外，勃吉斯说，今年2月全球海面温度的纪录又于3月被打破，情况「极不寻常」。

海洋温度上升意味着大气含水量更多，导致天气更不稳定，例如强风和豪雨。

「哥白尼气候变化服务」的纪录可追溯到1940年，但冰芯、树木年轮和珊瑚骨骼等其他气候资料来源，让科学家得以利用更久远过去的证据来扩展他们的结论。

勃吉斯说：「我们知道，我们现在生活的这段时期可能是过去10万年来最暖。」

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）本月5日表示，二氧化碳、甲烷、一氧化二氮这3种主要人为温室气体的排放量于2023年再度增加。

勃吉斯说：「在我们达到净零排放之前，将持续看到温度上升。」