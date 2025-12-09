欧盟监测机构：全球2025将与2023并列史上第2热

afp_tickers

（法新社巴黎9日电） 欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务今天表示，继全球于2024年创下历史高温后，2025年可能追平2023年，成为有纪录以来第2热的一年。

哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）的数据再次证实，全球气温正朝着超过工业化前水准摄氏1.5度的方向持续升温，这是2015年「巴黎协定」（Paris Agreement）认为较安全的门槛。 根据哥白尼气候变化服务的每月更新报告，今年1月至11月平均气温上升摄氏1.48度，「目前与2023年并列为有纪录以来第2高的一年」。

哥白尼气候变化服务气候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）在声明中表示：「2023至2025年的3年平均气温升幅将会首次超过摄氏1.5度。」 勃吉斯说：「这些里程碑并非抽象的概念，它们反映了气候变迁速度正在加快，而减轻未来气温升高的唯一方法是迅速减少温室气体排放。」 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）于10月警告，未来几年世界将无法把全球暖化幅度控制在摄氏1.5度以下。 根据哥白尼气候变化服务，上个月是有纪录以来第3热的11月，气温较工业化前升高摄氏1.54度，平均地表气温达摄氏14.02度。

尽管这些增幅看似不大，但科学家警告，这已造成气候不稳定，使得暴风雨、洪灾及其他灾害更加猛烈和频繁。 哥白尼气候变化服务表示：「这个月出现多起极端天气事件，包括东南亚的热带气旋，造成大规模的毁灭性洪灾与人员伤亡。」