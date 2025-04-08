欧盟监测机构：欧洲2025年3月气温创新高

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎8日电） 欧洲联盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）今天表示，对欧洲来说，今年3月是历来最热的3月，且各地降雨极端情况增加。

欧洲是暖化最快的大陆。科学家警告，全球就算只暖化一点点，都会使得热浪、暴雨和干旱等极端天气事件更加频繁、更加严重。

「哥白尼气候变化服务」说，欧洲3月气温比2014年3月最热纪录高出摄氏0.26度。

欧洲中期天气预报中心（ECMWF）的「哥白尼气候变化服务」副主任勃吉斯（Samantha Burgess）说，这也是整个欧洲大陆「降雨极端情况形成鲜明对比的1个月」。

勃吉斯说，欧洲部分地区历经约半个世纪以来「最干燥的3月，其他地区则是最潮湿的3月」。

至于其他地方的3月情况，科学家说，气候变迁加剧中亚地区的极端热浪，并引发极端降雨等情况，导致阿根廷豪雨成灾，夺走16条人命。

与此同时，根据「哥白尼气候变化服务」资料，全球今年3月是有纪录以来第2热的3月；自2023年7月以来，全球气温几乎连续创纪录或接近破纪录，几乎每个月都比工业革命前高出至少摄氏1.5度。

全球3月气温比工业革命前水准高出摄氏1.6度，异常现象持续存在，科学家仍在试图充分解释这种情况。

伦敦帝国学院（Imperial College of London）葛拉汉气候变迁和环境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Environment）气候科学家奥托（Friederike Otto）说：「我们的气温仍比工业革命前高出摄氏1.6度，确实不寻常。」

她告诉法新社：「我们正深陷人类造成的气候变迁情况。」