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欧盟禁俄官媒社群媒体帐号 莫斯科扬言一定报复

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（法新社莫斯科29日电） 多个俄罗斯官媒频道在欧盟地区的社群平台Telegram明显遭到封锁后，俄罗斯今天严词抨击这种作法是「媒体审查」。

俄新社、俄罗斯－1频道（Rossiya-1）、电视频道Pervy Kanal、独立电视台NTV，以及消息报（Izvestia）与俄罗斯日报（Rossiyskaya Gazeta）的频道，今天在法国、比利时、波兰、希腊、荷兰和义大利等多个国家均无法访问。

莫斯科称此举为「媒体审查」，社群平台Telegram和欧盟消息人士均未对此发表评论。

俄罗斯外交部长发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「持续将资讯空间内所有不受欢迎的资讯来源进行系统性清除。」

她猛烈抨击说：「几乎所有欧盟国家都在持续压制俄罗斯媒体。这些针对我们媒体的攻击和类似行动，不能没有回应。」

沙卡洛娃谴责这种作法如同实行「媒体审查」，「我们保留以同样方式回应的权利」。

莫斯科2022年2月进军乌克兰后，欧盟与俄罗斯之间的紧张局势升。自那时起，在俄罗斯营运的少数反对派媒体几乎全遭关闭。

欧盟先前曾指控俄新社、消息报和俄罗斯日报等官方媒体散播政治宣传，禁止它们在欧盟境内发行。

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