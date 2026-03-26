欧盟附带条件通过川普关税协议

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（法新社布鲁塞尔26日电） 欧洲议会（European Parliament）今天有条件通过与美国总统川普达成的关税协议，欧洲期盼维系双边贸易之外，也正加快脚步多元化全球贸易布局。

欧洲联盟（EU）和美国在2025年夏季达成协议，将大部分欧盟输美产品关税设定在15%。不过，川普（Donald Trump）去年稍早对全球发动关税闪电战，对钢铁、铝与汽车零组件课以高关税，促使欧盟积极在全球争取新贸易伙伴。

从欧盟近来陆续与南美洲和澳洲签订贸易协定，可看出欧盟积极推动贸易多元化，但不代表欧盟有意放弃与主要贸易伙伴美国的经贸关系，双边经贸规模高达1兆6000亿欧元（约新台币59兆元）。

绝大多数欧洲议会议员同意降低欧盟对部分美国进口产品课徵的关税，这是欧盟落实贸易协议其中一环，但同时设下额外保障措施。

欧盟实施这项协议前仍需与各成员国磋商，布鲁塞尔希望尽快进行讨论。

欧盟经济事务执委杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在议会辩论中表示：「今天的表决是重要的程序步骤，也是展现欧盟信守承诺的政治信号。」

欧盟贸易事务专员塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）乐见关税协议过关、称这是「关键一步」，并表示他预计明天在喀麦隆举行的世界贸易组织（WTO）会议场边会晤美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）。

欧洲议会针对该协议增订若干条款，包括减徵美国进口产品关税的措施将于2028年3月自动失效，并将钢铁和铝制品关税减免与美方类似措施挂钩。

欧洲议会议员冯安兰（Kathleen Van Brempt）在议会辩论中表示：「我们不能天真以对。未来还会有更多来自川普的胁迫与混乱，这也是我们今天强调必须设限，不会给予无条件授权的原因」。