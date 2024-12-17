欧美积极接触叙利亚 伊朗审慎因应

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（法新大马士革17日电） 叙利亚总统巴夏尔．阿塞德垮台后，欧美积极接触这个饱受内战蹂躏的国家并规划重启驻当地的大使馆，而叙利亚原本的盟国伊朗则态度审慎，并说是否重启驻当地大使馆，端视必要条件是否完备而定。

叙利亚反抗军势如破竹的闪电攻势致使总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）本月垮台，反抗军并指派巴席尔（Mohammed Bashir）担纲过渡政府领导人。法国的叙利亚问题特使季佑（Jean-Francois Guillaume）今天到访大马士革表示，叙国过渡期间，法国愿帮助叙国人民。 季佑告诉记者，过渡期间「法国愿帮助叙国人民」，「我们期盼将是和平的过渡」，并说他率领代表团来访将与「大马士革事实上的管辖当局接触」。

与此同时，法新社记者目击，法国驻叙利亚大使馆自2012年关闭以来，大使馆的入口大厅首度升起法国国旗。

而德国外交部发表声明，德国外交官今天将在大马士革与甫上任、由伊斯兰主义者领衔的叙利亚主政者举行会谈。

德国外交部说，这项会谈将聚焦「叙利亚的一切过渡进程和少数族裔的保障」，以及「在大马士革设置外交机构的可能性」。

伊朗盟友巴夏尔．阿塞德垮台后，伊朗驻大马士革大使馆被捣毁。伊朗外交部今天表示，只要「必要条件」完备，伊朗将重启大使馆。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmail Baqaei）表示：「驻大马士革大使馆的重启，需要筹备的事情很多，当中最重要就是要能确保大使馆和馆员的安全和平安。」他并说「一旦必要的条件完备」，将立即进行这方面的工作。

此外，土耳其与卡达已重启驻大马士革大使馆，同时美国和英国的官员已经与叙利亚官员展开会商，而欧盟 的叙利亚问题特使已于16日抵达大马士革展开会晤。