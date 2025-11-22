每日邮报母公司收购竞争对手 预计加速国际拓展

（法新社伦敦22日电） 英国小报「每日邮报」母公司「每日邮报与通用信托集团」今天表示，已与美国与阿布达比合资企业RedBird IMI达成一项5亿英镑收购协议，目标为买下「每日电讯报」。

「每日邮报与通用信托集团」（DMGT）在发给法新社的新闻稿中表示，该集团已与RedBird IMI签署协议，将以5亿英镑（约新台币210亿元）价格收购「电讯传媒集团」（Telegraph Media Group）。

这桩潜在收购案，可能使DMGT成为英国最具规模的右派媒体集团之一，并预料将面临竞争监管机关的审查。

消息曝光前，美国投资公司红鸟资本（Redbird Capital Partners）上周突然退出先前的收购计画，使「每日电讯报」（The Telegraph）的未来再添变数，也让这宗因政府干预而延宕多时的出售案再度拉长。

DMGT表示，双方将进入排他性洽谈阶段，以敲定交易细节，且「预期协议很快就能完成」。

DMGT指出，这项收购将为每日电讯报员工带来「急需的确定感与信心」；该报自两年多前求售以来，一直处于未定状态。

DMGT表示他们计划「加速」每日电讯报的国际拓展，重点放在美国市场，同时强调每日电讯报将维持编采独立，不受集团内其他媒体影响。