毒枭暴力重创哥斯大黎加 右翼领袖铁腕政见领先

（法新社圣约瑟31日电） 哥斯大黎加向来被视为中美洲的稳定灯塔，但如今因毒品走私相关的暴力激增面临挑战。哥斯大黎加明天将举行大选，外界普遍预期该国将选出主张重典治乱的右翼领袖执政。

现任总统查维斯（Rodrigo Chaves）所属政党的39岁候选人费南德兹（Laura Fernandez），目前是角逐总统宝座的头号大热门。哥斯大黎加向来以绝美沙滩闻名，每年吸引无数观光客，特别深受美国游客青睐。 民调显示，受到邻国萨尔瓦多铁腕总统启发的费南德兹，有望获得40%的选票，足以直接当选，避免与其他19名对手进行第2轮决选。 她曾任现任总统查维斯的内阁部长及幕僚长，并希望在国会选举中大获全胜。 她的高人气与查维斯密切相关。虽然查维斯任内6年间谋杀率上升50%，达每10万居民就有17人遇害，但他将责任归咎于司法体系，从而躲避指责。 费南德兹与查维斯口径一致，指责法官往往太轻易就放走犯人。

费南德兹在选战尾声发出豪语：「我们将在第一轮胜出，而且国会将拿下40席！」她指的是在拥有57席的立法大会中，推动司法改革所需的席次。

居住在犯罪猖獗的圣约瑟阿拉胡埃利塔区（Alajuelita）的奥杜内斯（Jessenia Ordonez）告诉法新社：「我喜欢费南德兹，因为她与总统关系密切。这里到处有人偷东西，很多孩子在贩毒。」

根据当局，拥有520万人口的哥斯大黎加，已从昔日的古柯硷转运站，演变为受到墨西哥与哥伦比亚贩毒集团渗透的物流枢纽。

费南德兹承诺将完成一座最高安全等级的监狱，该监狱仿照萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）治下的严酷「反恐怖主义监禁中心」（CECOT，Terrorism Confinement Center）设计。 她也誓言要加重刑期，并在犯罪最猖獗的地区实施紧急状态。