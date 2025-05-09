比尔盖兹宣布20年内捐6兆元 批马斯克削外援害贫童

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约8日电） 微软公司（Microsoft）共同创办人比尔．盖兹今天宣布加快慈善捐款的时间表，他也接受媒体访问，批评世界首富马斯克削减美国援外预算「杀害世界上最贫困的孩童」。

根据新的时间表，盖兹基金会（Gates Foundation）将于未来20年内捐出逾2000亿美元（约新台币6兆500亿元），并在2045年关闭基金会。

盖兹基金会原本计划，要在比尔．盖兹（Bill Gates）去世后20年才关闭。

比尔．盖兹宣布这项消息之际，也猛批掌管美国政府效率部（DOGE）的电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）。

他接受「纽约时报」（The New York Times）专访时，批评马斯克削减援助海外的美国国际开发总署（USAID）预算。

比尔．盖兹还接受英国「金融时报」（Financial Times）访问，他说道：「世界首富杀害世界上最贫困孩童的画面并不好看。」

比尔．盖兹在财经媒体「富比世」（Forbes）的即时亿万富豪排行榜（Real-time Billionaires List）排名第13，净资产为1126亿美元，马斯克则以3832亿美元位居榜首。

现年69岁的比尔．盖兹还在一篇部落格文章发布一张图表，显示他的净资产会于未来20年内大减99%。

他在文章中写道：「我去世后，人们会说到很多关于我的事，但我坚决不想让『他死时很有钱』成为其中之一看法。」（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）