比尔盖兹将赴国会作证 回应与艾普斯坦往来争议

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（法新社华盛顿7日电） 知情人士今天对法新社透露，美国亿万富豪比尔．盖兹预计6月10日在国会委员会作证；该委员会正在调查已故性犯罪富豪艾普斯坦及其同伙麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）。

微软（Microsoft）共同创办人盖兹（Bill Gates）是美国司法部公布文件中出现的重要人物之一，这些文件揭露他与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之间存在密切友谊、不法金钱往来以及私人照片。

消息人士表示，盖兹将接受「逐字记录式访谈」，意味他的作证将闭门进行，与前总统比尔．柯林顿（Bill Clinton）及前国务卿兼参议员希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）先前作证的形式相同。

盖兹的发言人在电子邮件中对法新社表示，盖兹「乐见有机会出席委员会作证」。

该发言人表示：「虽然他从未目睹或参与艾普斯坦的任何非法行为，但他期待回答委员会所有问题，以支持这项重要工作。」

盖兹承认与艾普斯坦往来是「重大错误」。他今年2月在其慈善基金会内部表示，曾与两名俄罗斯女性有婚外情，但否认涉及这名声名狼藉的金融家之犯罪行为。

在司法部公布的文件草稿电邮中，艾普斯坦指称盖兹曾有婚外情，并写道两人关系包括「协助比尔取得药物，以应对与俄罗斯女性发生性关系后的后果，以及协助安排他与已婚女性的非法幽会」。

现年70岁的盖兹在一场市民大会中承认有两段婚外情。

他表示：「我确实有过婚外情，一段是与在桥牌活动中认识的俄罗斯桥牌选手，另一段则是透过业务往来认识的一名俄罗斯核子物理学家。」

但盖兹否认曾涉及艾普斯坦的受害者。艾普斯坦2019年在纽约监狱候审期间死亡，当时他正因涉嫌性贩运未成年少女而等待审判。

盖兹在该场市民大会上表示：「我没有做任何非法的事，也没有看到任何非法行为。」

这位科技巨头表示，他与艾普斯坦的关系始于2011年，也就是后者因招揽未成年人从事性交易认罪的3年之后。

盖兹表示，他知道艾普斯坦曾被限制旅行「18个月」，但未进一步查证其背景。

他表示，前妻梅琳达（Melinda）早在2013年就对艾普斯坦表达疑虑，但他仍持续与对方往来至少1年。