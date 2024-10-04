比起AI变造或外国干预 政治人物说谎更令美国选民担忧

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统大选激烈选战进入最后阶段，研究错误资讯的专家警告大众留意人工智慧（AI）和外国影响力的威胁，但选民显然更担心政治人物的谎言。

美国在11月5日投票日之前对抗又快又多的错误资讯，来源涵盖研究员认为是俄罗斯和伊朗行动者创建的假新闻网站，和AI工具生成混淆虚实的变造影像。

然而对选民来说，更令人担心的是以老套方式传播的错误资讯，也就是政治人物散布的谎言；研究员说，这些人几乎不须因为扭曲事实而面对法律后果。

纽约大学社群媒体与政治研究中心（Center for Social Media and Politics）主任塔克（Joshua Tucker）告诉法新社：「我认为，当我们事后反思2024年时，流传最广的错误资讯将会是来自政治人物或是被政治人物放大的错误资讯。」

美国媒体Axios上周公布的调查结果显示，51%的美国人认为，在错误资讯方面，政治人物散布的谎言最令人担心；35%的人认为是「未能阻止错误资讯的社群媒体公司」和「被用来骗人的AI」；约30%的人担心外国政府散播错误资讯。

执行这项调查的民调机构负责人格兹玛（John Gerzema）借用经典恐怖片常见桥段说：「这就像『我们之中出了内鬼』…在过去的选举中，一直都有人担心来自海外的错误资讯和选举干预。但我们这次看到担忧的来源多半是美国自己的政治人物在散播错误资讯。」

大众对生成式AI工具的能力日益担忧，让政治人物有动机去质疑真实内容的真实性，这种策略常被称为「骗徒红利」（liar’s dividend）。

选民可以看到的一个例子是，共和党总统候选人川普今年8月诬指民主党对手贺锦丽（Kamala Harris）用AI变造密西根州造势活动的照片，让参与人数看起来比较多。

法新社记者在现场拍摄的照片和影片可以轻易否定这种说法，数位鉴识专家也说，被指控的照片没有AI变造的迹象。

塔克说：「随着大众开始接受生成式AI无所不在，人们更容易说服自己，那些他们不希望是事实的东西都不是真的…政治人物也知道这一点，所以他们现在可以选择把真相说成是AI生成。」

法新社事实查核小组近月一直在破解两党候选人的各种错误说法，包括川普阵营放大俄亥俄州的海地移民偷窃并吃掉宠物的谣言，还有贺锦丽错误指称川普把「大萧条以来最糟糕的失业潮」留给民主党处理。

根据Axios的调查，8/10的选民担心错误资讯会严重影响选举结果；逾半数受访者说，由于「分不清真相」，他们已经不关心政治。

专家说，几乎没有什么能阻止政治人物散播错误资讯，因为美国第一宪法修正案保障言论自由，法院过去也数度驳回希望规范错误政治言论的要求。