民主党纽约市长初选 33岁曼达尼领先

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约24日电） 纽约市今天在酷热气温下举行民主党市长选举初选，计有12人参选，年仅33岁、自称民主社会主义者的纽约州众议员曼达尼开票一路领先。

曼达尼（Zohran Mamdani）与67岁的前任纽约州长古莫（Andrew Cuomo）最受瞩目，两人民调互有上下。

​今晚开出约9成的选票显示，43.5%的选民把第一志愿给了曼达尼，36.3%投给民主党老将古莫。曼达尼第一轮计票预计无法过半，一周后才有正式结果。

由于选举采复杂的「复选排名制」，一周之后才有最后结果。选民可依喜好认同程度，依顺序最多可选5人，获得过半排名第一选票的参选者胜出。如第一轮计票无人过半，将剔除最低得票者，该参选者选票的第2位向前递补，再依序计票，直到7月1日统计出结果。

然而，无论哪位参选者出线，由于落选者还能继续投入大选，古莫已表明若未胜出将以独立身分继续参选。

民主党初选后，纽约市长选举的未知数才要开始。初选胜选者与执意选到底的参选者外，还有共和党推出的斯里瓦（Curtis Sliwa）、独立参选人律师华登（Jim Walden）；丑闻缠身的前州长古莫与现任市长亚当斯预料仍是焦点。