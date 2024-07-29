民主党铁票松动 拉丁裔恐转投川普

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（法新社密尔瓦基28日电） 出生于尼加拉瓜、已归化为美国公民的福尔诺斯（Linda Fornos）认为，不受控的移民正在伤害她家人自我谋生的能力，11月美国总统大选她将改投给川普（Donald Trump）。

拉丁裔是美国合格选民中成长最快的族裔，历来总统大选，这个族群传统上支持民主党。

但民调显示，愈来愈多像福尔诺斯这样的拉丁裔改变投票倾向，这种趋势对笃定成为民主党总统候选人的现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）构成巨大挑战，她得在剩下的100天里，力抗川普及其强硬边境政策对拉丁裔的吸引力。

在美国生活了16年的福尔诺斯7月中在密尔瓦基召开的共和党全国代表大会上致词指出，「拜登（Joe Biden）经济」让她和家人生活困顿。

「我一个儿子做3份工作，另一个做2份工作，3个人要做6份工才能在拜登的经济中生存，开放边界让这个问题变得更糟。」

她还说：「看到数以百万计美元被用来帮助非法移民，一步一脚印工作的家庭却陷入困境，真的很让人难过。」

根据2022年数据，美国有近6400万西班牙语裔，约占总人口的20%。根据皮尤研究中心（Pew Research Center），其中3600万人具有资格投票。而2020年约1650万名投票者中，59%支持民主党候选人拜登。

但如果有些民主党人预期，川普大规模驱逐无证移民的竞选政见，或是他谴责这些移民是性侵犯和罪犯的言论会冒犯拉丁裔选民，像福尔诺斯这样的人会支持川普。

福尔诺斯说：「事实是，非法移民对合法移民的伤害最大。」