民主刚果东部冲突升高 红十字会忧伊波拉病毒样本外泄

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（法新社日内瓦／金夏沙28日电） 红十字会今天示警，发生在刚果民主共和国东部遭围困城��果玛的战斗可能造成实验室中的伊波拉病毒样本和其他病原体外泄。

红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross）非洲区负责人尤塞夫（Patrick Youssef）表示，「国家生物医学研究所有停电风险」，红十字国际委员会「非常担心当地情况」。

他在瑞士日内瓦告诉记者，冲突可能影响样本保存。他警告，「包括伊波拉病毒在内，如果存放在那里的样本散播出去，后果难以想像」。

尤塞夫指出，该实验室「非常靠近」红十字国际委员会驻果玛（Goma）代表团，但是他没有有关果玛��其他实验室安全情况的消息。

数周以来，图西族为首武装叛军组织「3月23日运动」（M23）迭有斩获。自从M23战士和背后撑腰的卢安达部队于26日进入果玛��中心以来，这个东部主要城��就变成战地。

位在卢安达边境附近的果玛有100万人口，并已接纳70万名内部流离失所者。

与此同时，外交消息人士指出，不满东部冲突升高，抗议人士今天在首都金夏沙（Kinshasa）就此抗争时，攻击包括卢安达大使馆在内数个大使馆。

卢安达、法国、比利时、美国大使馆都成为目标。法新社记者报导，滚滚浓烟不断从法国大使馆建筑中窜出。