民主刚果东部激战 联合国维和部队13士兵丧命

afp_tickers

2 分钟

（法新社果玛25日电） 刚果民主共和国政府军近日与叛军组织「3月23日运动」（M23）持续在东部城市果玛外围激战，冲突至少导致来自南非、马拉威与乌拉圭等国的13名联合国维和部队士兵身亡。

卢安达支持的M23试图向果玛（Goma）推进之际，维和部队阵亡士兵所属国家今天发布了他们丧命的相关声明。果玛位于刚果民主共和国（DR Congo，简称民主刚果）矿产资源丰富的东部，约有100多万人口。

民主刚果军方发言人今天表示：「卢安达决心夺取果玛市。」

作为回应，民主刚果政府已即刻召回驻卢安达的外交官。

非洲联盟（African Union）与欧洲联盟（European Union）加入国际呼吁行列，要求立即停火。

根据外交官透露，由于民主刚果战事迅速升级，联合国安全理事会（UNSC）提前于明天上午10时召开相关紧急会议。这场会议原定于本月27日举行。联合国民主刚果维和任务领导人凯塔（Bintou Keita）预计将发言。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的办公室表示，他今天与卢安达及民主刚果总统谈话时，呼吁「立即停止」在果玛附近的战事及M23撤退。