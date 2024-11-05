歐洲安全與合作組織瑞士觀察員見證美國大選緊張局勢

如圖所示，佛羅里達州等多州的投票工作已經啟動。 EPA/克里斯托巴爾·赫雷拉·烏拉什凱維奇。 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

在選舉氛圍緊張、舞弊和欺詐指控頻發的背景下，歐洲安全與合作組織(OSCE)向美國派遣了近250名國際觀察員，其中包括來自提契諾州的瑞士專家薩沙·阿爾德里西( Sascha Alderisi)和國家議員讓‧呂克‧阿多爾(Jean-Luc Addor)。這些觀察員的使命是增強對選舉過程的信任。他們將如何執行這項任務？

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Luca Beti

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「我於10月3日抵達美國，首站是華盛頓，在那裡我接受了初步的情況介紹。之後，我前往俄勒岡州的首府塞勒姆，現在則在伯恩斯。」在清晨的電話採訪中，薩沙·阿爾德里西向我們詳細說明了過去兩週多的行程。 「我與一名挪威同事一直在各地奔波，我們訪問了多個縣級選舉辦公室，與當地官員及民間社會組織進行了深入交流，並仔細檢查了11月5日選舉的準備工作。」

阿爾德里西是歐洲安全與合作組織(OSCE)選舉觀察團的一員。該觀察團自1990年《新歐洲巴黎憲章》通過後成立，其核心任務是監督國際民主標準的執行，確保OSCE旗下57個成員國能夠舉行自由且公正的選舉。隨著柏林圍牆的倒塌和冷戰的結束，東歐和中亞的許多國家開啟了民主化轉型。在此背景下，OSCE決定支持這些國家的民主化進程，旨在增強選民對選舉機構的信任。

瑞士的參與 在1989年，瑞士歷史上首次參與了選舉觀察工作，當時作為聯合國納米比亞特派團的一部分，瑞士派遣了專家參與其中。 隨著冷戰的落幕，許多新興國家開始致力於建構民主體制，並透過自由公正的選舉來賦予其政府合法性。瑞士期望透過伴隨這項進程，為促進全球和平與民主做出貢獻。 瑞士對民主進程的堅定支持，透過其每年參與歐洲安全與合作組織(OSCE)派遣的眾多代表團得到充分展現，這些代表團肩負著監督全球選舉和推動民主發展的重任。 來源：FDFA

阿爾德里西在瑞士提契諾州長大，擁有豐富的國際工作經驗，這次並非他首次執行選舉監督任務。自2008年起，他便成為瑞士專家小組的一員，監督過全球多地的選舉，但美國大選尚屬首次。阿爾德里西表示：「我們團隊共有來自17個國家的64名觀察員，其中包括6名瑞士人，他們被分成兩個專家小組，分別負責監督兩個州的選舉。

薩沙·阿爾德里西(Sascha Alderisi右)和他的挪威同事漢斯·克里斯滕·克納韋爾斯魯德(Hans Christen Knaevelsrud)在俄勒岡州峽谷市的一個投放箱前。 Sascha Alderisi

我與團隊中的另一名成員共同負責追蹤俄勒岡州和華盛頓州的選舉進程。」 他進一步解釋，選舉和觀察的權限由各州法律決定，例如田納西州和其他17個州禁止國際觀察員在場，而加利福尼亞州、密蘇裡州或內布拉斯加州等州則允許國際觀察員參與。

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“我不是警察”

薩沙·阿爾德里西擔任選舉「長期觀察員」的職責，他將在未來大約一個月的時間裡，全程監督選舉的各個階段：從選舉前的準備工作，到投票日的執行，再到選舉結束後的後續事宜。在當前的政治氛圍中，這項工作顯得尤為關鍵，特別是在唐納德·川普在2020年總統大選中對選舉舞弊和操縱提出指控之後，今年類似的爭議有可能再次發生。

阿爾德里西闡明了自己的角色：「作為一名技術專家，我的任務是監察當地立法框架的實施。我會記錄下我所見證的一切，但不會介入選舉的實際操作。我並非執法者。儘管如此，我將編制一份報告，其中將包含我的觀察結果、任何可能的違規行為，以及我提出的建議。」

選舉觀察 一月份，聯邦外交部根據相關國家政治安全局勢等標準，決定瑞士將參與哪些選舉觀察團。 從專家庫中挑選出來的觀察員在首次執行任務前要接受為期一週的訓練。 合作組織(歐洲聯盟、歐洲安全與合作組織和美洲國家組織)將計畫執行的任務通知瑞士專家庫，具體說明部署國家、所需語言、期限和安全條件。 在包括簽證、航班和情況介紹在內的後勤準備工作結束後，長期觀察員首先啟程，短期觀察員隨後在6-8週後啟程。任務結束後，選舉專家將在報告中總結他們的觀察結果，並提交給聯邦民主與發展論壇。 資料來源：FDFA外部链接

在2024年10月23日，民主制度和人權辦公室(ODIHR/OOSCE)發布了首份臨時報告。該報告不僅概述了考察團的目標和遵循的選舉程序規則，還特別強調了包括媒體報導在內的幾個關鍵議題。

專家們對於國內外行為者散佈假訊息的行為表示了深切的擔憂。報告中指出：「這場競選活動明顯呈現出兩極分化態勢，充斥著攻擊性和對抗性言論、人身攻擊以及煽動性語言。」此外，報告還詳細介紹了解決選舉爭議的法律框架，並強調了候選人、政黨及其附屬組織提出的眾多法律訴訟，特別是那些涉及選民資格和選民登記程序的案件。

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180名歐洲安全與合作組織成員執行任務

選舉監督團的任務由歐洲安全與合作組織民主制度與人權辦公室(ODIHR)負責協調。在本次美國大選中，不設定短期觀察員，通常只在11月5日選舉前夕派出觀察員，以監督投票流程和計票情況。然而，歐洲安全與合作組織議會大會-一個匯聚了320多名議員的對話與合作平台-將有約180名成員參與選舉監督工作。

瑞士代表團的國會議員，來自瑞士人民黨的讓‧呂克‧阿多爾(Jean-Luc Addor)，將負責監督投票工作。他說：「我計劃在11月1日動身前往美國，第二天在華盛頓參加情況說明會。」這位在2020年大選中支持川普的政治家解釋說，「我將與15名其他議員一同前往，並與聯邦議院的一位同事搭檔，共同監督內華達州的投票過程，內華達州是美國關鍵的搖擺州之一。」

讓·呂克·阿多爾(Jean-Luc Addor)議員將在內華達州監督總統大選的投票情況。 Keystone / Anthony Anex

作為議員的讓·呂克·阿多爾，來自瓦萊州的錫永，自2023年12月本屆議會任期開始之初，便成為了瑞士代表團的一員，參與歐洲安全與合作組織議會大會的工作。此次，他將首次以選舉觀察員的身份執行任務。阿多爾回憶道：「我們的焦點自然是11月5日的投票日。」他描述這將是充滿緊張氣氛的一天，從清晨開始直至傍晚投票站關閉。

作為一名職業律師，阿多爾的任務是走訪盡可能多的投票站，檢查是否配備有足夠的工作人員以及選民是否能夠自由無阻地進行投票。任務結束後，這位國家顧問將把他的觀察報告給歐洲安全與合作組織駐華盛頓代表團的核心小組。

歐洲安全與合作組織：一個在美國鮮為人知的機構

阿多爾指出：「這次選舉不僅對美國，而且對整個世界都具有重大的利害關係。」選舉結果將塑造未來幾年的國際政策方向，並對美國在烏克蘭戰爭、中東衝突以及對北約承諾等問題上的立場產生影響。這位瑞士人民黨的國會委員回憶起四年前的投票情景，當時唐納德·川普(Donald Trump)不接受選舉結果，並對選舉舞弊和腐敗提出質疑。

「歐洲安全與合作組織觀察員的存在有助於增強公眾的信心和提升選舉的可信度」阿多爾表示。「我們並非國際權力機構，也無權決定選舉的有效性，畢竟歐洲安全與合作組織在美國並不廣為人知。最終，將由美國人民來評判選舉結果的合法性。」監督投票的不僅限於國際專家，實際上，來自民間社會、政黨或學術界的國內觀察員也密切關注這一進程。

歐洲安全與合作組織(OSCE)議會代表團計劃在2024年11月6日公佈其初步報告，並與民主制度和人權辦公室(ODIHR)共同舉行新聞發布會，以此作為他們任務的圓滿結束。屆時，兩個代表團的團長-匈牙利專家塔馬什·梅策里奇(Tamás Meszerics)，領導ODIHR代表團，以及芬蘭議員皮婭·考馬(Pia Kauma)-將對選舉進行初步評估。

薩沙·阿爾德里西解釋道：「幾個月後，歐洲安全與合作組織將發布關於美國大選的最終報告。」該報告將包含對所有選舉階段的全面分析以及對改進選舉進程的建議。對於阿爾德里西這位提契諾州的代表而言，他的選舉觀察員任務將在11月10日畫上句號，屆時他將結束一個多月的美國之行，返回家鄉。

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(編輯：Daniele Mariani及Benjamin von Wyl，編譯自義大利文：中文編輯部/xy，繁體校對：盧品妤)