站在欧盟和俄罗斯十字路口的中立小国：摩尔多瓦共和国

摩尔多瓦是从前苏联分裂出来的一个小国，现在是欧洲最贫穷的国家之一，自2022年2月以来，摩尔多瓦共和国成为国际社会关注的焦点。瑞士是摩尔多瓦的重要资助国，在摩尔多瓦的民主教育和乌克兰人的融入问题上伸出了援手。

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摩尔多瓦共和国与瑞士有着一些共同之处：都是中立的内陆小国；也都讲四种语言。

然而，这些相似之处却被一个巨大的差异所覆盖：摩尔多瓦共和国是欧洲最贫穷的国家之一。

处于地缘政治的中心

摩尔多瓦上次经历武装冲突是在30年前。自俄罗斯入侵摩尔多瓦的邻国乌克兰以来，摩尔多瓦一直是地缘政治的焦点。

根据国际法，德涅斯特河左岸属于摩尔多瓦共和国，但实际上这一区域是一个分离出去的“事实国家”，所以在乌克兰西部边境有大约1700名俄罗斯士兵驻守。

同时，按人口比例没有任何一个国家像摩尔多瓦这样接收了如此多的乌克兰难民。这意味着，摩尔多瓦这个许多村庄连自来水都没有的国家，正在承担大量影响到整个欧洲局势的工作。

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2024年10月，摩尔多瓦共和国举行全民公决，决定将加入欧盟的目标写入宪法。750’075名摩尔多瓦人投了赞成票；738’799人投了反对票。赞成比例为50.38%。

支持票和反对票比前期民调显示的更加不相上下；亲俄势力在总统选举中的表现也比预期更加明显。

一场关于欧盟、俄罗斯和北约的公投对峙？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch在公投期间访问摩尔多瓦时，也遇到了一些认可该国与俄罗斯关系密切的摩尔多瓦人。

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在公开辩论中，摩尔多瓦人将加入欧盟和加入西方国防联盟北约这两个话题几乎并不区别对待。一位亲俄罗斯的摩尔多瓦人向瑞士资讯公开表示，他希望自己的国家能实行像瑞士一样的联邦制。

有迹象表明，贿选造成了在欧盟公投中这种不相上下的结果。2024年10月20日选举当天，英国广播公司(BBC)的记者揭露了“贿选证据”。

后来，再次当选的摩尔多瓦总统马亚·桑杜(Maia Sandu)表示，这是一种“对自由和民主前所未有的攻击”。她指出30万张选票被买走的事实。

据德国之声等媒体报道，投票反对加入欧盟、支持亲俄候选人的摩尔多瓦人会从俄罗斯获得相当于约100瑞郎(约合800人民币)的奖金。这笔钱对贫穷的摩尔多瓦人来说相当可观，但并不足以保障生活。

瑞士发挥的作用

是庞大的摩尔多瓦侨民群体促使欧盟公投得到顺利通过。在许多西欧国家，包括在非欧盟国家瑞士，摩尔多瓦人都联合起来动员支持欧盟公投的活动。

瑞士发展合作机构还启动了一个旨在加强海外摩尔多瓦人与祖国之间联系的项目。据瑞士外交部称，瑞士是摩尔多瓦“最重要的双边捐助国”之一。

瑞士甚至在摩尔多瓦学校开设一门必修课时，发挥了重要作用。“社会教育”这门课，旨在培养摩尔多瓦学生在民主国家建设中，成为一名发挥“批判性”作用的公民。

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瑞士资讯走访了一所罗马尼亚语学校和一所俄语学校。一位女校长讲述了曾经引导她进行批判性思考的老师：一位苏联时期的历史老师。然而，当时她班上只有少数人能领悟这种用批判性眼光审视社会和政治事件的意义。

但是，瑞士也是摩尔多瓦前统治者挪用资金进行腐败活动的地点。其中最著名的人物是寡头弗拉基米尔·普拉霍特纽克(Vladimir Plahotniuc)，2024年9月他在日内瓦湖畔的别墅被没收。

直至2019年，普拉霍特纽茨曾是贫穷的摩尔多瓦的政治风云人物，他以3150万瑞郎的价格买下了这栋别墅。

摩尔多瓦共和国已成为国际关注的焦点-目前看来，这还将持续下去。

(编辑：Mark Livingston，编译自德文：杨煦冬/gj)