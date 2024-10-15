气候变迁冲击 全球葡萄酒产量恐连2年停留60年来谷底

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（法新社法国第戎14日电） 国际葡萄与葡萄酒组织今天表示，根据初步估算，天候不佳使得今年全球葡萄酒产量眼看将再度仅达60年来最低水准。

国际葡萄与葡萄酒组织（International Organisation of Vine and Wine，OIV）今年在法国城市第戎（Dijon）举行第45届大会，总干事巴克（John Barker）在开幕式上表示：「初期迹象显示，2024将又是产量相对较低的一年，年产量很可能低于2亿5000万hl（hectolitre，百公升）。」

去年由于干旱、热浪、洪灾等各种气候变迁效应影响葡萄收成，导致世界葡萄酒年产量仅约2亿3700万hl，是1961年以来最低纪录。

OIV统计部门主管戴尔葛罗索（Giorgio Delgrosso）表示，今年产量初估值是根据来自几个主要产国的数据，这些国家合计占全球产量的3/4左右。

戴尔葛罗索指出，西班牙、义大利、澳洲与阿根廷等酿酒大国产量尽管仍远低于各自平均水准，但与去年的低迷表现相比已见改善；然而法国和智利的表现却要比去年更糟。

OIV本届年会主要议题，包括气候变迁与正在改变的消费趋势。

巴克还表示，葡萄酒年产量波动很正常，但过去30年来相对持稳于2亿5000万至3亿hl之间，「因此去年全球产量跌破这个区间下限，事关重大」。