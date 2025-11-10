气候变迁加剧冲突 截至2025年中已1.17亿人流离失所

（法新社日内瓦9日电） 联合国今天表示，数以百万计难民正深陷于冲突与极端气候的恶性循环中，截至2025年中期，已有1.17亿人因战争、暴力与迫害而流离失所。

联合国难民署（UNHCR）指出，在15年内，目前收容全球近半数难民的地区，可能会面临极端气候相关冲击的高度风险。

难民署在一份报告中表示：「气候变迁不仅加剧现有的脆弱性，也助长流离失所的趋势，为难民带来复杂且加乘的风险…使得许多人无法摆脱相关冲击。」

报告指出，气候冲击正在增加人道需求，并扩大一再颠沛流离的风险。

报告指出，其中3/4的人生活在面临中度至极端气候相关灾害风险的国家。

报告补充说，过去10年间，与天气相关的灾害已在各国境内造成约2.5亿人次的国内流离失所。

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）透过声明表示：「极端天气…正在摧毁家园和生计，迫使许多早已逃离暴力的家庭再次逃亡。」

他说：「这些人已经承受巨大的损失，现在他们又再次面临同样的苦难与毁灭。他们是受严重干旱、致命洪水和破纪录热浪冲击最严重的一群人，但他们拥有的复原资源却最少。」

联合国难民署表示，预计到2050年，全球最热的15个难民营每年将经历近200天的危险高温压力；这些难民营位于甘比亚、厄利垂亚、衣索比亚、塞内加尔和马利。

报告说：「由于极端高温和高湿度的致命组合，这些地点很可能变得不再适合人居。」

这份报告指出，预计到2040年，面临极端气候相关灾害风险的国家数量将从3个增至65个。

而这65个国家收容了目前所有因冲突而流离失所者中的45%以上。