气候变迁海平面上升 古希腊圣地提洛斯岛恐消失

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（法新社希腊提洛斯岛12日电） 科学家示警，随着气候变迁导致海平面上升，名列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产的希腊提洛斯岛（Delos）恐将于数十年内消失无踪。

从希腊观光胜地米科诺斯岛（Mykonos）乘船出发，很快就能抵达提洛斯岛，这里是古希腊和罗马世界最重要的宗教圣地之一。

法新社报导，提洛斯岛拥有2000年历史的建筑，周围环绕着蔚蓝的海水，可见到希腊风格和罗马时期日常生活的缩影。

这座静谧的爱琴海小岛与喧嚣的米科诺斯岛形成了鲜明对比，米科诺斯岛每年吸引数十万游客前来度假。

然而，科学家示警，随着气候变迁导致海平面上升，数十年内，这处以石狮守卫的神庙闻名于世的遗址恐将永远消失。

法国雅典学院（EFA）院长查考斯基（Veronique Chankowski）说：「提洛斯岛注定将在大约50年内消失。」过去150年来，在希腊政府许可下，法国雅典学院一直对这处遗址进行挖掘。

过去40年一直参与挖掘工作的莫瑞提（Jean-Charles Moretti）告诉记者：「每年春天，我都会发现有新的墙体倒塌。」

查考斯基补充说，在10年间，岛上部分地区的海平面上升了高达20公尺。

亚里士多德大学（Aristotelio University）去年一项研究发现，高温加上高湿度，会显着影响文化遗产古迹中某些建材的化学成分，「就像人体一样，纪念碑也只能承受特定温度」。