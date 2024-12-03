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气候变迁致风暴异常严重 慕尼黑再保险集团：灾损远超均值

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（法新社柏林3日电） 据全球最大再保险业者慕尼黑再保险集团，今年热带气旋季节期间，异乎寻常的严重风暴造成灾损程度远远超过过去十年平均程度。

慕尼黑再保险集团（Munich Re Group）昨天公布报告指出，大西洋地区的飓风和太平洋地区的台风一共造成1330亿美元灾损。

上述估计的灾损程度堪称过去十年数一数二高，仅2017年暴风季期间的灾损更高于此。

慕尼黑再保险集团表示，今年灾损程度显着高于过去十年均值的892亿美元，更远高于过去30年均值的626亿美元。

报告指出：「极高的海平面温度推升风暴强度，再一次赤裸裸提醒我们气候变迁带来的冲击。」

其中，北美高达1100亿美元的巨大灾损更是远远高于十年均值的676亿美元。

今年大西洋区一共形成11个飓风，高出平均值的6.4个。

6、7月间横扫加勒比海的飓风贝罗（Hurricane Beryl）是最早达到强度最高的第5级（Category 5）飓风。

接下来，美国东南部于大约两周期间接连遭到飓风海伦（Hurricane Helene）、飓风密尔顿（Hurricane Milton）侵袭。

截至目前，今年台风季台风总数略低于平均值，但是220亿美元灾损程度略高于十年均值。

慕尼黑再保险集团表示，从圣婴现象过渡到反圣婴现象过程较预期更缓慢，意味大西洋有利飓风生成的条件「较不明显」。

此外，撒哈拉沙漠的沙尘可能对「风暴的形成发生抑制作用」。

不过气候变迁导致海水温度上升则已对风暴和降雨强度造成「明显影响」。

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