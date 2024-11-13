房屋供暖: 瑞士居民更倾向于热泵而非柴油

在瑞士，超过一半以上的建筑物使用化石燃料供暖。 Keystone / Christian Beutler

瑞士居民家中配备热泵供暖装置的比例高于欧洲平均水平。作为热能来源，化石燃料在瑞士的应用虽呈下降趋势，但该国三分之一以上的建筑物却依然使用柴油供暖-在欧洲国家中，处于比例最高之列。

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当下，能源转型亦日渐成为普通家庭的一大重要课题。瑞士联邦统计局(BFS)的最新数据显示，2023年，瑞士境内配备热泵的住宅建筑比例是2000年的五倍，达到21%。而在过往十年内新建的房屋中，这一比例更是高达75%。

如果只考虑家庭单位而非房屋建筑的话，情况将略有不同：2023年，占比18%的瑞士家庭使用热泵装置进行供暖。该供暖系统在瑞士的使用率高于被欧洲热泵系统协会(EHPA)纳入考量的国家呈现出的平均水平。

热泵可从空气、水或地面中提取热能并利用该热能为建筑物供暖。不同于天然气或柴油加热装置，热泵在供热的同时并不产生二氧化碳排放。因此，作为动力来源的电能如果同时为可再生能源，那么，该热泵装置就可被定义为一种可持续性供暖系统。

与其它欧洲国家相比，北欧各国拥有的热泵数量相对最多。反之，由于对住房供暖的需求较低，热泵在地中海国家中的普及度不出意外地低于欧洲平均水平。然而，即便是在德国和英国这类气候相较于北欧更为温和的国家之中，热泵的覆盖率也尚未达到欧洲的平均值。

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热泵使用率在俄罗斯入侵乌克兰后有所增加

为实现国际范围内的气候目标，针对房屋建筑领域设立的脱碳需求应运而生。同时，脱碳的必要性亦为热泵供暖系统的推广提供了助力。值得一提的是，为了鼓励国民积极安装热泵或其它可持续性供暖系统，包括瑞士在内的30多个国家的政府纷纷对此出台了财政奖励政策。

目前，全球10%左右的二氧化碳排放量来源于建筑物。其中，用于房屋供暖和热水生产的化石燃料消耗导致的碳排放尤其令人关注。而与此同时，这一比例在瑞士已高达22%。

2022年，伴随着俄罗斯对乌克兰的入侵，众多欧洲国家决定降低对俄罗斯进口天然气的依赖，从而推动了热泵系统在供暖市场上的快速普及。这一年，热泵在欧洲境内的销售额与2021年相比上升了40%，而在瑞士也获得了近25%的销售增幅。

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热泵供暖系统热潮的终结

然而，热泵的黄金时代却于2023年戛然而止。这一年，该供暖系统的全球销量在经历了长达十年的增长之后首次出现了下滑。根据欧洲热泵系统协会于9月底提供的数据，该下降趋势今年不仅仍在继续，更以47%的负增长值为上半年的销售额划上了句点。

该协会表示，专业热泵安装人员的短缺以及相较于天然气更为昂贵的电力价格等原因导致了眼下的趋势逆转。与此同时，包括作为欧洲热泵系统主打市场的法国在内，部分国家甚至还削减了用于支持能源转型的项目资金。

据瑞士热泵系统专业协会的菲利普·兰克(Philippe Ranc)预测，2024年，热泵系统在瑞士供暖市场上的表现也不容乐观。事实上，截至今年上半年，瑞士境内的热泵供暖系统销售额已出现了38%的下滑。

兰克指出，在俄罗斯对乌克兰进行入侵之后，欧洲境内急于摆脱化石燃料供暖系统的迫切心态以及意愿均有所削减。此外，该专家补充道，随着新冠疫情的结束，自由出行回归到了大众的生活之中。因此，许多家庭目前更乐意将资金花在度假上，而非用来翻新房屋。

然而，市场对热泵供暖系统的热情逐渐消退这一现状在兰克看来并非一件坏事。该专家表示：“作为供暖方案，热泵系统并不适用于所有的住宅。换句话说，为隔热不良的建筑物安装热泵显得毫无意义，因为这一举动并不能带来供暖的效果。”反之，区域供暖或颗粒燃料供暖等其它供暖系统在这一层面上则是更为有效的解决方案。

同时，兰克表达了自己的观点：“热泵供暖系统会继续得到普及，但其市场活力相较于之前已不可同日而语。”

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超过三分之一的瑞士建筑使用柴油供暖

不可否认的是，热泵供暖系统的普及无法撼动化石燃料在瑞士作为主要供暖能源的地位。超过三分之一 (37%) 的瑞士建筑物配有柴油加热装置，而约六分之一 (17%) 的建筑物则采用天然气进行供暖。

过往40年来，瑞士境内配备柴油供暖系统的建筑物比例呈持续下滑趋势。尽管如此，瑞士的柴油供暖占比相较于其它欧洲国家却始终居高不下。

该现象的产生可归结于历史和财政两方面的原因。在瑞士，传统上用于储存煤炭的住宅空间几乎存在于所有的建筑物中。今天，这类空间也成为了安装柴油加热装置和储油箱的最佳场所。

任职于沃州能源部的穆罕默德·梅加里(Mohamed Meghari)在接受瑞士法语广播电视(RTS)采访时表示，眼下，化石燃料系统将凭借更具竞争力的价格和相对较低的替代率这两大特别优势持续得到人们的关注。

一台化石燃料加热装置的初始投资约为20’000瑞郎。在此基础上，除去建筑物的隔热处理成本，一套热泵系统的投资费用至少还需再添加10’000瑞郎。因此，许多房屋业主更倾向于用同类型的供暖系统替换老旧的柴油加热装置。

在瑞士，用其它系统来替代化石燃料供暖系统的普遍义务并不存在。然而，越来越多的州开始出台法令，强制业主在房屋翻修时同时安装一台由可再生能源支持的供电设备。

由此预计，在房屋供暖方面，柴油和天然气在瑞士民间的使用将在接下来的几年内显著减少。截至2050年，瑞士将致力于实现彻底消除建筑物二氧化碳排放的最终目标。

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