汉光41号演习登场 首日演练敌军对台遂行灰色地带袭扰

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（法新社台北9日电） 国军汉光41号实兵演习今天登场，首日聚焦演练敌军对台遂行灰色地带袭扰，海军船舰将完成整备并紧急出港外，地面部队则机动至战术位置待命接战，后备部队亦实施动员编成。

国军年度重大军事演习「汉光41号」实兵操演今天起至18日间实施，由于过往实兵天数多为5天4夜，今年因敌情威胁严峻，将延长为10天9夜，并实施无剧本、不间断的连续演练，被称为是史上最长的汉光。

有别于往年汉光期间均有大致固定的进程，例如依序为战力保存、应急作战、整体防空、联合截击作战等，今年因天数拉长，演习过程将尽可能趋近真实状况，徵候将以敌军对台遂行灰色地带袭扰为开端，并磨练各军种的处置作为，因此过往首日战机飞往东部战力保存的演练项目，预料不会在今天实施。

针对今天的相关演练，主要为应对敌军以民兵船、海警等方式对台遂行灰色地带袭扰，并预防「由演转战」，预料海军各式舰艇完成整补后紧急出港，同时海军机动雷达及飞弹车组则机动前往各自的战术位置实施待命接战。

另外，特定单位则前推部署至港口、油水电等关键基础设施，确保社会机能维持正常运作；同时工兵部队预料在易于登陆的「红色海滩」进行工事阻绝架设。

除了常备部队外，今年首次以旅级规模动员，陆军第206旅已于5日起全旅召集，进行「临战训练」与整体战力回复评估。为此，国防部共召集万名后备军人参与此次演习，除验证平时训练成果，也呼应美方对台后备体系改革的关切。