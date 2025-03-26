汲取乌克兰战争经验 北约进行欧洲最大规模防空演习

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（法新社荷兰弗雷德皮尔25日电） 北大西洋公约组织（NATO）指挥官表示，他们正在汲取乌克兰无人机战争中学到的经验，进行欧洲最大规模的防空演习，这次演习明天将于荷兰结束。

北约新成员瑞典和芬兰首度参与国际防空和飞弹防御演习（Joint Project Optic Windmill），这是每两年举行一次的10天虚拟演习，共有15国参与，主要是测试北约对飞弹和无人机攻击的反应。

北约指挥官吉伦（Peter Gielen）指出：「我们从未在战场上遇到过如此多的威胁。」

他在荷兰南部的空军基地告诉法新社：「我们从乌克兰人那里学到他们如何应对这些问题…在这次演习中，特别关注的是无人机。」

吉伦表示，俄罗斯在乌克兰战争中部署伊朗所研发的见证者（Shahed）自杀式无人机，成为这次演习焦点，已被纳入训练中。

出于安全原因、要求匿名的军官指出，这包括追踪无人机朝目标飞行的路径等方面。

他说，来自乌克兰战场的资讯「对我们帮助很大，因为这正是训练自己人员应对这类威胁所需要的」。

吉伦表示：「所以我们非常密切关注乌克兰情势…从中获取资讯，并试图尽快将其纳入像这样的演习中。」

约700名军人参与这次演习，包括英国和美国。演习中，军人因应从和平到全面开战等情势转变，以及化学、生物、放射和核子威胁等。

在美国总统川普质疑美国是否应该继续在北约中扮演核心角色，引发美国对欧洲关系政策转变的震撼后，北约展开这次演习。

吉伦表示，这种转变「对欧洲而言犹如警钟…我们必须增加军事投资」。他还说：「如果我们投资军事，我们当然也应投资防空。」（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）