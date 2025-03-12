沃尔玛要求供应商降价 遭中国商务部约谈

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（法新社北京12日电） 在美国总统川普政府对中国加徵关税下，传出美国零售业龙头沃尔玛（Walmart）以「一对一」方式分别与中国供应商谈判，要求他们承担美方加徵的关税成本。媒体今天报导，中国商务部等有关部门已约谈沃尔玛。

中国央视旗下帐号「玉渊谭天」今天发文，指中国商务部等部门11日约谈沃尔玛，因其要求中国供应商大幅降价，企图转嫁美对中加关税的负担，并指这会扰乱市场秩序，若沃尔玛坚持此做法，「那等待沃尔玛的，就不只是约谈」。

「玉渊谭天」微博公众号今天发文表示，据知情人士透露，针对近期沃尔玛要求中国供应商降价，中国商务部等有关部门11日约谈沃尔玛。

文章表示，据美媒透露，之前沃尔玛要求一些中国供应商大幅降价，企图将美对中加徵关税的负担转嫁给中国供应商和中国消费者。

文章表示，此次约谈有几个讯息值得关注，包括沃尔玛单方面要求中国企业降价，可能造成供应链断裂的风险，损害中美企业和美国消费者的利益；沃尔玛临时要求中国供应商降价，有违反商业合约的可能，这样会扰乱正常的市场交易秩序。

文章又指，美单边加徵关税伤害中美企业，中美企业应该携手共同应对。「如果沃尔玛执意如此，那等待沃尔玛的，就不只是约谈了」。

文章指出，在川普首个总统任期，美国政府对中加徵关税，主要由美国消费者承担。现在沃尔玛要求中国供应商降价，并要做亏本生意，中国企业表明没有为美国关税降价的空间。

文章指出，中国供应商对沃尔玛要求降价表示不满，中国网友也对此强烈反对，呼吁政府部门尽快采取行动。

文章表示，沃尔玛全球采购的商品中，有60%来自中国；去年第1至第4季沃尔玛的中国市场都有超过10%增长，远高于美国市场的增长，沃尔玛离不开中国的供应商，也离不开中国的购买力。

文章称，中美企业都是关税的受害者，沃尔玛应停止单方面压价，透过公平合理、友好协商的方式与中国供应商交流。