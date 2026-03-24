油价高涨 越南航空4月起每周暂停20多个国内航班
（法新社河内24日电） 中东战争导致燃油供应吃紧，越南航空公司将自4月起，每周暂停23个国内航班。另外，越南各家航空公司正考虑对国际航线加收燃油附加费，最快4月生效，这意味着票价即将调涨。
越南民航局（Civil Aviation Authority of Vietnam）昨晚发表声明指出：「越南航空（Vietnam Airlines）计划4月1日起，暂时停飞部分航线，每周合计23班。」
民航局说：「由于中东战争导致航空燃油供应吃紧，国内航空公司面临燃油短缺的风险，因此决定缩减航班。」但国内主要航线，以及国际航班仍维持正常营运。
民航局补充说，越南各家航空公司正计划对国际航线加收燃油附加费，预计最快4月生效。
另外，缅甸国营航空公司22日也宣布因「不可抗因素」取消部分国内班机，但未说明具体细节。
泰国国际航空公司（Thai Airways）因中东战争导致油价上涨，营运成本大幅增加，目前正准备向泰国民航局申请调高燃油附加费，预计整体机票平均价格将调涨10%至15%。
美国联合航空公司（United Airlines）上周表示，受航空燃油价格大涨影响，已开始缩减航班运量，并预期随着波斯湾战事持续，燃油价格还会进一步攀升。
中东战争2月底爆发以来，国际油价飙涨，引发燃油短短缺疑虑，造成航空燃油价格飙涨。越南政府昨天与俄罗斯签署双边油气生产协议，并向卡达、科威特、阿尔及利亚和日本等多国寻求燃油支援。