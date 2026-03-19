油轮载运俄罗斯柴油掩饰行踪 据传数日内将抵古巴

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（法新社哈瓦那19日电） 根据海事情报公司资料，载运俄罗斯柴油的1艘油轮，刻意掩饰行踪后，预计「数日内」将会抵达古巴。

海事情报公司Windward在网路表示：「如果或当这艘油轮抵达时，这将是1月初以来，首度确认有成品油运抵古巴。」

这间公司先前指出，悬挂香港旗帜的「海马号」（Sea Horse），3月初「很可能」在古巴卸下约19万桶俄罗斯柴油。但公司今天更新网页，宣称「海马号」尚未抵达。

自从美国1月抓捕古巴盟友、委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，委国突然中止对古巴供油，古巴经济陷入危机，停电情况恶化。

人口960万的古巴，原本就受到美国封锁燃料的影响，本周稍早更陷入全国性停电。

Windward指出，「海马号」2月初在赛普勒斯外海自另一艘船装载柴油。

这间公司表示，此船曾将目的地标示为哈瓦那，随后又改为「直布罗陀待命」，时值外界加强监控进入古巴货物之际。

「海马号」在2月中旬后横越大西洋，在距古巴水域约1300海里处停下，以低于1节的速度漂流，并发出「失去操控」讯号。

Windward表示，此船还采取其它「欺骗的航行方式」，包括关闭自动识别系统（AIS），这是商船用来避免碰撞，类似全球卫星定位系统（GPS）讯号。

另外，这艘船未获西方保险，「这也是涉嫌规避制裁的另一指标」。

更新后的报告指出：「自动识别系统追踪显示，这艘悬挂香港旗帜的油轮，现已恢复前往古巴的航程，预计数日内抵达后，卸载19万桶柴油。」

能源市场情报公司Kpler昨天表示，另一艘受制裁的俄罗斯油轮Anatoly Kolodkin，也正运载73万桶原油前往古巴。