法争议极右派领袖尚马力．雷朋过世 享耆寿96岁

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（法新社巴黎7日电） 法国极右政党「民族阵线」创办人尚马力．雷朋今天逝世，享耆寿96岁。他是现任极右派领导人玛琳．雷朋的父亲，生前因种族主义、反犹及恐同言论争议不断，曾5度角逐总统大位。

法新社报导，尚马力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）的家人发表声明指出，尚马力．雷朋已在安养机构待了数周，于今天中午过世，临终时「他的亲人随侍在侧」。

尚马力．雷朋曾为伞兵，是民族阵线（National Front）的共同创办人，该政党在他投入数十年时间激发社会对移民的怨恨。民族阵线后来更名为「国民联盟」（National Rally）。

他是法国现任极右派领导人玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的父亲，近年来健康多次出现问题，2022年2月时曾因轻微中风住院。

尚马力．雷朋生前曾5次角逐法国总统大位，2002年挺进第2轮决选时震惊全国，但遭左派和右翼政治人物联手阻挠，最后败给席哈克（Jacques Chirac）。

他在从政半个多世纪期间，时运起起伏伏。他因种族主义遭人称为「共和国的恶魔」，而且毫不掩饰自己的偏见，曾夸口说欧洲极右派的崛起显示他的理念已经成为主流。

此外，尚马力．雷朋也曾针对罹患爱滋病的男同性恋者发布贬低言论。这是他种族主义、反犹太主义和恐同思想的一部分，这类言论常常让他引发公愤及官司缠身，但也为他赢得部分选民的支持。

他的女儿玛琳．雷朋后来试图整顿党的形象，2015年更因为父亲一席纳粹大屠杀「只是一个历史细节」的言论，而将父亲逐出政党。