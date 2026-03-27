法取消G7峰会邀请 南非起初归咎美施压后改口
（法新社约翰尼斯堡26日电） 南非今天表示，原本获邀参加6月在法国举行的七大工业国集团（G7）峰会，如今已被排除在外。南非一开始归咎美国对法国施压，但后来改口。
南非总统府发言人马格温雅（Vincent Magwenya）告诉法新社，由于美国扬言抵制，南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）不再受邀出席峰会。这个消息据报是由法国转达。
马格温雅说：「我们被告知，如果南非受邀，美方扬言抵制G7。」
不过数小时后，拉玛佛沙表示，根据「他的消息」，无论是美国还是其他国家，都「没有任何国家施压」。
法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）说，法国「并未屈服于任何压力」，而是选择「简化G7」安排，改为邀请肯亚协助法国筹备5月在肯亚首都奈洛比（Nairobi）举行的大型非洲峰会。
美国国务院一名官员随后表示：「我们并未要求法国排除南非参与G7峰会。」
美国与南非因多项歧见关系破裂，包括南非对美国盟邦以色列提起种族灭绝诉讼，以及美国总统川普声称南非白人遭受迫害引发争议。
G7时常扩大邀请其他国家与会，例如今年邀请巴西、印度及韩国。南非曾于去年获加拿大邀请出席G7峰会。
马格温雅说：「此事不会影响我们与法国双边关系的坚实与紧密性。」
他说：「尽管出现这些事态发展，南非仍致力与美国进行建设性互动。」
他还说：「美国与南非外交关系在川普政府上任之前就存在，并将延续到现任白宫任期之后。」