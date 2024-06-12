法国保守派政党提议与极右翼合作

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（法新社巴黎11日电） 法国将提前举行选举，传统右翼政党领袖今天表示支持与极右翼的玛琳．雷朋（Marine Le Pen）结盟，不仅引发党内危机，还激怒政府。

共和党（Les Republicains）党魁齐欧堤（Eric Ciotti）在电视采访中做出令人震惊的宣布，这是法国现代政治史上首次有传统政党领导人支持与极右翼政党国家联盟（National Rally）结盟。

由于国家联盟在欧洲议会选举得票数，是法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的中间派联盟两倍有余，马克宏决定进行豪赌，9日旋即宣布提前于6月30日和7月7日举行国会选举的两轮投票。

传统上，主流政党采取将极右翼排除在外、被称为「卫生警戒线」的策略。

玛琳．雷朋告诉法新社，如今，「40年来导致许多选举失败的伪卫生警戒线正在消失」。

共和党籍参议院议长拉谢（Gerard Larcher）表示，他「永远不会接受」与国家联盟的协议，并要求齐欧堤辞职。

Harris Interactive-Toluna 10日公布的民调显示，只有19%的人支持马克宏，远低于国家联盟的支持率34%。

但在接受采访时，马克宏排除大选后辞职的可能性。

即将到来的选举给整个欧洲敲响警钟，因为这有可能让法国陷入困境。历史上，法国扮演欧盟调停者和支持乌克兰对抗俄罗斯入侵的关键角色。

齐欧堤对TF1电视台表示：「我们需在维持自身党派的同时结盟…与国家联盟及其候选人结盟。」他补充说，他已经与3届总统候选人玛琳．雷朋和国家联盟党魁巴德拉（Jordan Bardella）进行商讨。

玛琳．雷朋称赞齐欧堤做出「勇敢的选择」，且具有「责任感」，并表示希望有更多共和党政治人物跟进。

巴德拉告诉法国电视2台（France 2），他的政党将支持「数十名」共和党候选人争取席位。