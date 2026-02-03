法国再传校园暴力 中学生持刀重伤美术老师被捕

afp_tickers

（法新社马赛3日电） 法国检方表示，法国南部一所中学今天发生学生持刀攻击美术老师事件，60岁的女教师伤势严重，命危，目前正在抢救中。

这名青少年至少对老师刺了三刀。南部土伦（Toulon）检察官巴朗（Raphael Balland）指出，该学生随后因涉嫌谋杀未遂被逮捕。

巴朗说，目前尚无迹象显示出于「宗教或政治因素」。

他在记者会上补充：「我们目前所知的是，学生和这名老师最近曾有过冲突，他对她心存不满。」

法国教育部长杰弗雷（Edouard Geffray）表示，他正前往法国南部圣纳里苏梅尔（Sanary-sur-Mer）案发的La Guicharde中学，关切现场状况。

他在社群平台X上写道：「我立即想到受害者、她的家人以及整个教育界，我和大家一样深感震惊。」

法国境内近年发生多起学生攻击教师或同学事件。

去年，一名14岁男学生因涉嫌在6月持刀刺死一名教学助理，被控谋杀。这名31岁的女教学助理也是一位年幼男童的母亲，事发时正在东部城镇诺让（Nogent）协助检查背包。

另外，今年4月，西部城市南特（Nantes）亦发生学生持刀滥伤案，一名女孩被杀，数名学生受伤。