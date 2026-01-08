法国农民驾驶曳引机进入巴黎 抗议贸易协议

（法新社巴黎8日电） 法国农民今天驾驶曳引机进入巴黎，表达他们对欧洲联盟与南美「南方共同市场（Mercosur）」贸易协议的愤怒。农民担心该协议将造成不公平竞争，而法国政府则警告将不会容忍「非法」抗议行动。

数十辆曳引机在黎明前抵达巴黎，穿行市区，有些停在艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）附近，另一些则到达凯旋门（Arc de Triomphe）。这场抗议由农民团体「乡村联盟」（Rural Confederation）发起。

该团体一个地方分会的共同负责人杜克卢（Ludovic Ducloux）表示：「我们说过要来巴黎─我们真的来了。」

其中一辆曳引机挂着「反对南方共同市场」（No To Mercosur）的标语，指的正是欧盟与「南方共同市场」达成的贸易协议。

这项协议若生效，将形成全球最大的自由贸易区之一，并有助于由27国组成的欧盟向拉丁美洲出口更多汽车、机械、葡萄酒与烈酒。

但法国农民担心，来自农业大国巴西及其邻国的廉价农产品，将以低价竞争，压低法国农产品价格。

来自法国西北部厄尔省（Eure）的49岁农民科尼耶（Damien Cornier）告诉法新社：「我们不是来闹事。」「我们只想好好工作，靠务农维生。」