法国前第一夫人贝娜黛特．席哈克辞世 享寿93岁

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（法新社巴黎6日电） 法国前总统席哈克的女儿克劳德今天告诉法新社，她的母亲贝娜黛特昨天辞世，享寿93岁。

克劳德（Claude Chirac）表示，贝娜黛特（Bernadette Chirac）昨天「安详辞世，家人随侍在侧」。克劳德说，贝娜黛特于5月18日满93岁。

外界认为贝娜黛特的锋芒一直被她颇具个人魅力的丈夫席哈克（Jacques Chirac）所掩盖。席哈克于1995年至2007年担任总统，任内曾公开反对美国主导的伊拉克战争。席哈克于2019年辞世。

尽管丈夫生前多次不忠，贝娜黛特始终对他不离不弃。两人在各自的回忆录中都曾提及此事。

不过贝娜黛特也是法国唯一一位曾经担任公职的第一夫人。她于1979年至2015年间长期担任中部克瑞兹省（Correze）议员。 她行事沉稳得体，外在形象无可挑剔，成为法国社会标竿。法国传奇影后凯瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）2023年主演电影「第一夫人的逆袭」（Bernadette），就是以贝娜黛特担任第一夫人时的生活为题材。

总统马克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上向贝娜黛特致敬，称她是「慈悲为怀的伟大女性」、「凭藉其不张扬、坚定的作风影响无数生命，在我们历史上留下印记」。（