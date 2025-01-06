法国嘲讽刊物查理周刊发行纪念特刊

afp_tickers

2 分钟

（法新巴黎6日电） 法国讽刺杂志「查理周刊」（Charlie Hebdo）今天发表即将贩售的特刊，悼念周刊办公室遭伊斯兰主义者枪手闯入杀害多名员工的惨案满10周年。

特刊的封面是一幅漫画，搭配标题「坚不可摧！」，藉此颂扬这份无神论的刊物至今依然傲然挺立，而特刊的4页内页揭晓嘲讽上帝及其他宗教领袖的漫画比赛结果。

发生于2015年元月7日的枪击屠杀造成12人死亡，当中包括8名编辑部员工，幸存的主编黎斯（Riss）发表社论说：「嘲讽有个优点能够帮助我们度过这些悲惨的岁月：乐观。」 这份今天向媒体发布的特刊预定明天贩售，届时将举行 公开纪念活动，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）将出席。 本周发行的特刊也复刻2005年封面做成较小版本，这个20年前发行的刊物封面呈现穆罕默德（Mohammed）图像，搭配标题「穆罕默德被基本教义派打败了」，是查理周刊最知名且最具争议的封面之一。

封面漫画的穆罕默德蒙着双眼并说：「被一群混蛋爱戴，真难受。」这是法国最知名的漫画家之一卡毕（Cabu）的作品，10年前发生枪击的当天，蒙面枪手持AK-47冲锋枪闯入戒备森严的查理周刊办公室，卡毕被近距离击毙。在伊斯兰世界，刊登穆罕默德的图像被认为是亵渎的行为。