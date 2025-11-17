法国回收铀出口俄罗斯 环保团体批不道德

（法新社巴黎16日电） 环保团体绿色和平（Greenpeace）今天指出，尽管俄国克里姆林宫仍在乌克兰作战，但法国为了回收铀再利用，仍将这些铀运往俄罗斯处理。

绿色和平认为，虽然这项贸易是合法的，但在众多国家试图加强对俄罗斯政府制裁之际，法国这样做法并「不道德」。

「绿色和平」表示，其成员昨天在英吉利海峡港口敦克尔克（Dunkirk）录下一段影片，大约有10个贴着放射性标签的货柜正在装载上货轮。

根据绿色和平说法，这艘名为「杜丁号」（Mikhail Dudin）的巴拿马籍货轮，经常将浓缩铀或天然铀从法国运送至俄国圣彼得堡（St Petersburg）。

但绿色和平又说，这批回收铀是他们3年来首度观察到的运送行动。

「绿色和平」法国核能专案负责人波耶（Pauline Boyer）向法新社表示：「这虽称不上违法，但却是不道德的。」

她又说：「法国应终止与俄罗斯国营核子企业 （Rosatom）的合约，这家公司过去3来占据乌克兰的札波罗热核电厂（Zaporizhzhia）。」

国营的「法国电力集团」于2018年与「俄罗斯国营核子企业」子公司Tenex签下6亿欧元（约新台币220.3亿元）合约，以处理回收铀。这项业务并未受到俄乌战争相关国际制裁的影响。

全球只有「俄罗斯国营核子企业」位于西伯利亚（Siberia）沙威斯基（Seversk）的设施，具备关键技术能将回收铀转为浓缩铀。

回收铀可以再处理，重新浓缩之后再利用。随着国际市场铀价上涨，电力公司若使用回收铀越是划算。

根据「绿色和平」说法，俄罗斯送回法国的再浓缩铀仅约10%，用于法国南部克吕阿斯（Cruas）核电厂，这是全法国唯一可使用回收浓缩铀的核电厂。

法国能源部及法国电力集团，均未就这批货物或其相关贸易问题回覆法新社的询问。（编译：纪锦玲）