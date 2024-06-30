法国国会下议院首轮选举登场

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（法新社巴黎30日电） 法国国会首轮选举今天登场，选民开始前往投票所投票，这场至关重要的选举可能改变法国政治走向，并见证玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的极右翼政党首次掌权。

法国本土投票所于格林威治标准时间6时（台北时间下午2时）展开首轮投票，预计12小时后结束投票，接着会立刻公布通常具有一定准确度的选举结果预测。

法国海外领地的选民已在周末稍早进行投票。此次国会选举的合格选举人数约为4900万人。

随着俄乌战争迈入第3年、能源与食品价格涨更高，标榜反移民和疑欧派的法国极右翼政党「国民联盟」（RN）支持度已窜升，尽管总统马克宏（Emmanuel Macron）矢言力阻该党崛起。

法国国会下议院国民议会（National Assembly）总计577个席次要改选，分两轮进行。在7月7日第二轮投票后，新国会的轮廓将清楚浮现。

多数民调显示，「国民联盟」有望在下议院赢得最多席次，但能否赢得绝对多数席次仍是未知数。

这场选举预计催出高票数，根据选前封关民调，「国民联盟」的得票率预估介于35%至37%，左翼联盟「新人民阵线」（New Popular Front）则是27.5%至29%，马克宏的中间派阵营为20%至21%。