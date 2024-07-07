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法国国会决选登场 极右派预计将成为国会第一大党

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（法新社巴黎7日电） 法国国会大选第二轮决选今天登场。在这场「政治地震」中，极右派可能首度跃居为国会第一大党。

法新社报导，中间派总统马克宏（Emmanuel Macron）在6月初欧洲议会选举惨败后，宣布提前3年举行国会大选。许多观察人士认为，他的政治豪赌即将面临适得其反的结果。

在6月30日的国会首轮选举取得领先后，3届总统候选人玛琳．雷朋（Marine Le Pen）所属的极右派相信，她的「国民联盟」（RN）能够赢得国会绝对多数，以让她年仅28岁的门徒兼政党领袖巴德拉（Jordan Bardella）顺利出任总理。

然而，上周中间派和左翼的200多名候选人达成战术投票协议，在最后期限前退出国会选举决选，以阻止国民联盟赢得选举。

最新民调预测，国民联盟拿到的席次将远低于在577席国民议会中取得绝对多数所需的289席，但仍将是国会最大党。

这样的结果可能使马克宏得以建立一个广泛的联盟，以对抗国民联盟，并让现任总理艾塔尔（Gabriel Attal）在看守基础上续任，但这也可能预示法国政治将陷入长期瘫痪。巴黎奥运将于本月26日揭幕。

艾塔尔5日在选前最后一次受访时表示：「眼前的危险是极右翼将占多数，这将是灾难性的情况。」

在法国，许多人仍无法理解马克宏为何要举行一场他没有义务举行的选举，这次选举最终可能导致国民联盟议员的国会席位加倍，而他的中间派议员数量减半。

但这位以戏剧性举动闻名的总统似乎有意对法国政治进行他所谓的「澄清」，他希望最终能留下极右翼、中翼和极左翼3个明确的阵营。

根据两个组织5日公布的最终民调，国民联盟将赢得170至210席，其次是左翼联盟「新人民阵线」（NFP）的145至185席，马克宏的中间派118至150席。

随着马克宏的「同在」（Ensemble）联盟预计将位居第3，新人民阵线的成功也将是另一个重要的选举里程碑。由于梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）的极左派「不屈法国」（France Unbowed）加入，左翼联盟的团结看来摇摇欲坠。

无论结果如何，这次选举都可能伤害马克宏作为欧洲最高领导人物之一的地位，也可能损及法国协助乌克兰对抗俄罗斯入侵的重要西方堡垒地位。

智库「欧洲外交关系协会」（European Council on Foreign Relations，ECFR）专家表示，「法国正处于地震性政治转变的风口浪尖」，即使马克宏选后继续控制政府，也势必面临「立法僵局」，这将削弱法国在欧洲和国际舞台上的声音。

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