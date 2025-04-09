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法国国会限制海外领土马约特岛出生公民权

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（法新社巴黎8日电） 法国国会今天通过法案，限制在其印度洋海外领土马约特岛（Mayotte）诞生的儿童的出生公民权。

这项由右翼提出的法案不会影响法国其他地区的「属地主义」（jus soli）规范。

但左翼批评者抨击，这项法案是向反移民极右翼让步，也担心这会为全国性限制措施铺路。

现行法律规定，父母是外国人但在法国出生的孩子，只要在法国居住一定时间，13岁起可申请法国国籍。

然而，由于来自较贫穷邻近岛国葛摩联邦（Comoros）的移民为寻求更好的生活，以非正规方式大量涌入马约特岛，2018年以来当地面临更复杂状况。

到目前为止，在马约特岛出生的孩子，诞生时双亲之一必须已在当地合法居住至少3个月，才能申请法国国籍。

新法案将规定，双亲都得在马约特岛合法居住至少1年，孩子才能申请法国国籍，单亲家庭除外。

根据法国国家统计局数据，马约特岛约有32万居民；2019年研究发现，马约特岛有一半人口是外国人，其中1/3是在当地出生。

今年2月，法国总理白胡（Francois Bayrou）因发表有关移民「涌入」法国的言论引发争议后，呼吁全国就移民问题以及身为法国人的意义展开辩论。

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