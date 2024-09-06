法国妇女称揭露大规模性侵创伤 挽救她的生命

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（法新社亚维侬5日电） 法国1名妇女遭丈夫下药并供陌生人性侵，时间长达10年，涉案人多达数十名。这名受害妇女今天在庭审中表示，警方揭露这些罪行挽救了她的生命。

现年71岁的吉赛尔．毕立可（Gisele Pelicot）自2日开始的特别庭讯以来，首次发表谈话。她在近90分钟的证词中，流露出自己的情感。 吉赛尔．毕立可在法庭上表示，调查人员2020年11月向她展示由她丈夫多明尼克．毕立可（Dominique Pelicot）策划与拍摄长达10年性侵她的照片与影片，她的世界随之崩溃。

当首席法官阿拉塔（Roger Arata）询问时，吉赛尔．毕立可重申她在这些性侵事件中「从未同谋」，也从未「假装睡着」。 吉赛尔．毕立可坚持要求公开审判，才能让全案水落石出。 她表示，她希望引起人们关注「利用化学药物使人顺从」或「恶意向某人下药」进行性犯罪的危险。

「许多女性没有证据，我有我所经历过事情的证据。」

吉赛尔．毕立可正与她的丈夫办理离婚，丈夫已承认对本身犯行的指控。

首席调查员普拉蒂埃（Jeremie Bosse Platiere）表示，这位71岁、3个孩子的父亲，将自己的行为有条不紊地记录在硬碟内一个标有「虐待」的文件夹中，这让警方得以追捕到多明尼克．毕立可之外的另外50名嫌疑人。

调查人员统计了大约200起性侵案，其中大部分是吉赛尔．毕立可的丈夫所为，还有90多起是陌生人犯下。

这些性侵发生在2011年7月至2020年10月期间，主要是在毕立可夫妇位于马赞（Mazan）的家中。

如果罪名成立，大多数嫌疑人将因加重性侵罪面临最高 20年监禁。

目前51名被告已有18人遭监禁，其中包括吉赛尔．毕立可的丈夫；另外32名被告是以自由人身分出席庭讯。

仍在逃的最后1名嫌疑人将进行缺席审判，庭讯预计持续4个月，直到12月20日为止。