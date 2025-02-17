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法国总统府：欧洲需为集体安全做更多努力

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（法新社巴黎16日电） 欧洲领袖齐聚巴黎开会，因应美国总统川普直接与俄罗斯对话推动俄乌停战所引发的疑虑。法国总统府今天于会前表示，欧洲国家应该为集体安全做出更多努力。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的顾问表示：「由于乌克兰议题发展的速度，以及美国领导人的相关言论，欧洲国家需要为自身的集体安全付出更多努力、提升成效，并行动一致。」

根据法国总统府说法，欧洲主要领导人明天将在巴黎会面，讨论「乌克兰局势」及「欧洲安全」议题。

俄罗斯全面入侵乌克兰即将于这个月24日满3年之际，德国、英国、义大利、波兰、西班牙、荷兰和丹麦政府领袖预计都将与会。

代表欧洲联盟27个成员国的欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）、欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）以及北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）也将出席会议。

美国总统川普上周直接与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话讨论俄国侵乌议题，让乌克兰和欧洲各国措手不及。

川普今天在美国佛罗里达州西棕榈滩（West Palm Beach）表示，他可能「很快」就会与蒲亭见面，还说他认为蒲亭真心希望结束乌克兰战争。

川普2.0政府也对北约盟友发出警告，表示欧洲将不再是华府安全上的首要之务，且随着美国将重心转向中国，有可能会调整驻军布局。

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